Джефф Монсон объявил о завершении карьеры

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает Mixedmartialarts.com.

Спортсмен рассказал, что во время тренировки получил полный разрыв сухожилия. На восстановление после травмы потребуется около года. Монсон поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что уходит из спорта с тяжелым сердцем. Он добавил, что считает себя счастливым человеком.

В мае 2018 года Монсон получил российский паспорт, а затем избрался в Совет депутатов подмосковного Красногорска от партии «Единая Россия». Боец отказался от американского гражданства. Кроме этого, у 49-летнего спортсмена имеется паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Монсон неоднократно признавался в любви к России и выходил на поединки под гимн СССР. За карьеру боец провел 88 боев, из них 61 победа и 26 поражений, еще один поединок завершился вничью.