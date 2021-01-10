Макгрегору пустили кровь в жестком спарринге перед боем с Порье

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор рассказал о жестком спарринге с соотечественником и профессиональным боксером Диланом Морамом. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

32-летний Макгрегор признал, что в остром спарринге партнер пустил ему кровь. «Я пропустил неплохой удар, прямо в нос», — написал он. Ирландец подчеркнул, что столкнулся с боксером высокого уровня.

23 января поединок Макгрегора и американца Дастина Порье возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ивент пройдет в Аду-Даби, на бойцовском острове.

Осенью Макгрегор объявил о возвращении в смешанные единоборства. Его последний поединок состоялся в январе 2020-го. Тогда ирландец за 40 секунд нокаутировал американского ветерана UFC Дональда Серроне.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.