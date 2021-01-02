Менеджер Нурмагомедова оценил шансы на реванш бойца с Макгрегором

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, оценил шансы на реванш спортсмена с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит TMZ.

Абдель-Азиз посчитал, что с финансовой точки зрения это был бы отличный поединок. При этом он добавил, что Нурмагомедова тяжело уговорить на возвращение деньгами. «Впрочем, глава UFC Дэйна Уайт хорош в умении уговаривать людей», — подытожил менеджер.

31 декабря Уайт признался, что все еще рассчитывает на проведение поединка между Макгрегором и Нурмагомедовым. Он напомнил, что проведет встречу с 32-летним россиянином перед турниром UFC 257, который пройдет в январе в Абу-Даби.

В октябре Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейджи и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Спортсмен объявил об уходе из MMA после триумфа. На счету россиянина — 29 побед.

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