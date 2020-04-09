Монсон выдвинул свою версию об отказе Нурмагомедова от боя с Фергюсоном

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон выдвинул свою версию об отказе россиянина Хабиба Нурмагомедова от боя с американцем Тони Фергюсоном. Его слова приводит Sport24.

«Возможно, Хабиб мог лично попросить разрешения на выезд у [президента России Владимира] Путина, но не стал. Думаю, он не хотел вызывать всеобщий гнев из-за каких-то персональных просьб и послаблений», — посчитал Монсон. Он добавил, что Нурмагомедов следовал своей системе подготовки, работа по которой стала невозможна из-за распространения коронавируса.

В мае 2018 года Монсон получил российский паспорт, а затем избрался в Совет депутатов Красногорска от партии «Единая Россия», заявив о планах отказаться от гражданства США. За свою карьеру он провел 86 боев, из них 59 побед и 26 поражений, еще один поединок завершился вничью.

1 апреля Нурмагомедов заявил, что снимается с UFC 249, так как не может покинуть территорию России. Затем руководство UFC официально объявило об отмене поединка. Вместо россиянина бой с Фергюсоном проведет американец Джастин Гэтжи. На кону будет стоять титул временного чемпиона организации в легком весе.

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