Джефф Монсон вернется в MMA

Американский и российский бывший боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон намерен возобновить выступления. Об этом сообщает Sport24.

50-летний ветеран заявил, что планирует вернуться в спорт и провести бой под эгидой промоушена Hardcore MMA. «Скорее всего, подерусь в декабре этого года», — отметил Монсон. Он также добавил, что рассчитывает на поединок против российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Последний должен провести бой с блогером Артемом Тарасовым.

Монсон не выступал в MMA с 2016 года, а в январе 2021-го он объявил о завершении карьеры. Он получил российский паспорт в мае 2018 года. Американец избрался в Совет депутатов Красногорска от партии «Единая Россия». От гражданства США ветеран MMA отказался.

В 2012 году Монсон уже дрался с Емельяненко на турнире M-1 Challenge. Тогда ему удалось одолеть россиянина, применив свой коронный удушающий прием из положения «север-юг».

На профессиональном уровне Монсон одержал 60 побед при 26 поражениях. Также тяжеловес регулярно выступал на международных турнирах по грэпплингу и джиу-джитсу. Он дважды становился чемпионом престижного турнира ADCC.