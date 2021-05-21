Джефф Монсон объяснил развал СССР

Бывший боец смешанного стиля (ММА), депутат Совета депутатов Красногорска Джефф Монсон поделился мнением о развале СССР. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Американец объяснил развал страны не крахом коммунистической идеи, а деятельностью отдельных людей. «Горбачев и прочие руководители страны пытались внедрить капитализм в коммунистической стране», — заявил он. Монсон добавил, что ситуацию усугубили рыночные преобразования в позднем СССР. Действия Горбачева и других руководителей СССР он назвал предательством народа и страны.

Монсон оформил российское гражданство в 2018 году. Американец избрался в Совет депутатом Красногорска от партии «Единая Россия». От гражданства США ветеран MMA отказался.

Монсон придерживается радикальных левых взглядов. На груди спортсмена можно увидеть татуировку в виде красно-черной звезды — символа анархо-коммунизма. На поединки он не раз выходил под гимн СССР.