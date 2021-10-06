Джигурда раскрыл подробности боя с Милоновым

Российский актер и шоумен Никита Джигурда раскрыл подробности поединка по правилам бокса с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Его слова приводит КП.

Актер заявил, что мог нокаутировать соперника в первом раунде, но решил, что шоу должно продолжаться дольше. «Говорили, что Джигурда избивал Милонова, как Остап Бендер Кису Воробьянинова. Милонов не плакал, он мироточил. Он выходил под православную музыку, крестясь и закаляя свой дух», — отметил он. Джигурда поблагодарил Милонова за смелость.

6 октября в сети появились кадры поединка Милонова с Джигурдой. На опубликованном ролике было видно, что актер превосходит соперника по силе. Отмечалось, что после поединка Милонов пожаловался на обман со стороны организаторов, так как рассчитывал на близкий к рестлингу поединок, а вышел на полноценный бой с более подготовленным атлетом.

Об условиях поединка 20 сентября сообщил глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян. Он рассказал, что Джигурда и Милонов проведут в клетке три раунда и будут драться в перчатках для смешанных единоборств.