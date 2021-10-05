Появилось видео поединка Милонова с Джигурдой

Российский актер и шоумен Никита Джигурда провел поединок по правилам бокса с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Видео появилось в Telegram-канале «Mash на Мойке».

На опубликованном ролике видно, что Джигурда превосходит соперника по силе и наносит ему удары в корпус. По информации источника, после поединка Милонов пожаловался на обман со стороны организаторов, так как рассчитывал на близкий к рестлингу поединок, а вышел на полноценный бой с более подготовленным атлетом.

20 сентября глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян рассказывал, что Джигурда и Милонов проведут в клетке три раунда и будут драться в перчатках для смешанных единоборств (MMA). Актер дебютировал в MMA двумя днями ранее, при этом результат поединка и имя соперника не разглашаются.