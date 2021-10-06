Появилась полная запись боя Джигурды с Милоновым

В сети опубликована полная запись поединка по правилам бокса между актером Никитой Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Ролик появился на канале «Наше дело» в YouTube.

Оппоненты провели на ринге три раунда, каждый из которых длился по одной минуте. Удары в голову были запрещены. Первые два раунда Джигурда вел себя пассивно, убирал руки за спину, танцевал и поворачивался к противнику спиной, но при этом нанес гораздо больше ударов. Милонов оборонялся и изредка контратаковал.

В третьем раунде Джигурда перешел к активным действиям и два раза подряд отправил соперника в нокдаун. Оба раза актера останавливал рефери. В итоге победителем боя был признан Джигурда.

О поединке актера и депутата Госдумы стало известно во вторник, 5 октября. Тогда же Милонов пожаловался на организаторов, которые не донесли до него, что бой будет носить настолько серьезный характер.