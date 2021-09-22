Джигурда назвал условие для боя с Александром Емельяненко

Российский актер и шоумен Никита Джигурда назвал, при каком условии он подерется с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Его слова приводит КП.

Джигурда заявил, что ему необходимо полгода тренировок, чтобы набрать вес. «Александр в шутку сказал, что у Джигурды из задницы песок сыпется. Но я готов отстоять честь. Я для него суперстар, в отцы ему гожусь. Что не сделаешь, чтобы развлечь народ», — подчеркнул он, добавив, что уже существует список представителей шоу-бизнеса, которые хотят провести с ним поединок.

60-летний Джигурда дебютировал в MMA 18 сентября. Результат боя, а также имя соперника организаторами турнира пока не разглашается.

8 сентября Александр Емельяненко заявил, что не видит смысла в выставочном поединке с Джигурдой. Тогда он сказал, что из актера «уже сыпется песок».