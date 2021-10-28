Жирков отреагировал на слухи о возвращении в РПЛ

Юрий Жирков признался, что не слышал об интересе «Уфы»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков отреагировал на слухи о возможном возвращении к выступлениям в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

38-летний спортсмен признался, что ничего не слышал об интересе со стороны представителя РПЛ «Уфы». Однако в руководстве клуба отметили, что заинтересованы в подписании контракта «с таким игроком, как Жирков».

Ранее «Рейтинг букмекеров» сообщил о возможном возвращении Жиркова в РПЛ. По данным издания, игрок может подписать контракт с уфимцами уже зимой.

Последним клубом в карьере Жиркова был «Зенит». Он защищал цвета сине-бело-голубых с 2016 года. В составе «Зенита» он трижды выигрывал чемпионат России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА. В составе армейцев он выиграл 11 трофеев. В частности, он дважды становился чемпионом страны и выиграл Кубок УЕФА.

В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата Европы.