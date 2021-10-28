Жиркова захотели вернуть в РПЛ

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Юрий Жирков может вернуться к выступлениям в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Несколько клубов хотят видеть 38-летнего защитника в своем составе. Среди них «Уфа». Отмечается, что Жирков может заключить контракт с уфимцами уже в зимнее трансферное окно.

Экс-игрок национальной команды не принимал участия в официальных матчах с июня. Жирков находится в статусе свободного агента. Он покинул «Зенит» после завершения сезона-2020/2021. С сентября бывший футболист сборной России присоединился к любительскому «Аминьево», выступающему в турнирах в формате «8 на 8».

Жирков выступал за «Зенит» с 2016 года. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом России.

Больше всего трофеев Жирков завоевал вместе со столичным ЦСКА. В 2005 году он выиграл Кубок УЕФА. В составе армейцев Жирков в общей сложности выиграл 11 титулов.