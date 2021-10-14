Жирков рассказал об особенностях футбола в тюрьме

Жирков о футбольных матчах в тюрьме: там страшные люди

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал об участии в товарищеских матчах в местах лишения свободы. Интервью со спортсменом опубликовано на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.

Среди особенностей встреч в тюрьме игрок назвал неуступчивость соперников, которых назвал страшными людьми, а также специфичность площадок. «Когда заключенные забивали, их сокамерник играл на синтезаторе. Было очень смешно», — добавил Жирков.

Футболист также рассказал, что на одном из таких матчей встретил одноклассника. По словам Жиркова, тот сидел в тюрьме за кражу.

В четверг, 14 октября, Жирков рассказал, что хотел уйти из «Челси» в «Спартак». Однако владелец лондонцев Роман Абрамович запретил такой трансфер.

Последним профессиональным клубом Жиркова был «Зенит». Контракт хавбека с петербуржцами истек 31 мая этого года.