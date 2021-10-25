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«Зенит» запустил продажу посвященных разгрому «Спартака» футболок

«Зенит» начал продавать футболки, посвященные разгрому «Спартака» со счетом 7:1
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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» запустил продажу новых футболок в клубном магазине. Об этом сообщается в Instagram сине-бело-голубых.

Дизайн майки темно-синего цвета, которую начал продавать клуб, посвящен разгрому московского «Спартака» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). На груди изображено табло со счетом матча 7:1. Около семерки угадываются очертания эмблемы «Зенита», около единицы — красно-белых. Стоимость футболки составляет 1400 рублей.

Ранее в понедельник, 25 октября, над поражением «Спартака» пошутил бренд презервативов Visit. Представители компании в соцсетях предложили москвичам воспользоваться их продукцией, так как клубу требуется «нормальная защита».

Встреча прошла в воскресенье, 24 октября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. Для «Спартака» это самое крупное поражение в чемпионате страны в истории.

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