Задержание фанатов «Спартака» после матча с «Зенитом» попало на видео

В сети появилось видео брутального задержания одного из фанатов «Спартака» на территории стадиона в Санкт-Петербурге. События произошли в перерыве матча 12 тура Тинькофф Российской премьер-лиги, по итогам которого «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1. Кадры опубликовал Telegram-канал Karpinside.

На записи видны полицейские рядом с болельщиком. Сначала они скрутили мужчину и повалили его на землю, затем оттащили в сторону. Как сообщал Telegram-канал «Выездные заметки», правоохранители жестоко избили фанатов «Спартака» в перерыве матча при попытке покинуть территорию стадиона. При избиении использовались дубинки и электрошокеры.

В пресс-службе «Спартака» пояснили, инцидент произошёл, когда расстроенные фанаты пытались уйти со стадиона, но автобус им должны были предоставить только по окончании матча. Это привело «к словесному конфликту и последующему жесткому задержанию некоторых болельщиков», сообщил глава пресс-службы футбольного клуба Дмитрий Зеленов, чьи слова приводит газета «Спорт-Экспресс».

Всего были задержаны были пять человек. По информации МВД, болельщиков привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. На данный момент задержанные находятся в отделе, у одного из них серьезная травма головы. Скорая медицинская помощь парням не оказывается.

Ранее 24 октября «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Зенита». Красно-белые проиграли со счетом 1:7. Это самая крупная победа «Зенита» в истории очных противостояний со столичным клубом. До этого самой крупной победой был матч 2012 года, когда Зенит обыграл «Спартак» со счетом 5:0.

