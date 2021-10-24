Тренер «Спартака» прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Слова специалиста прозвучали в эфире «Матч ТВ».

Наставник красно-белых признал, что его подопечные совершили много ошибок во время игры и «упростили соперникам жизнь». Витория отметил, что команда должна принять результат матча «с гордо поднятой головой». «Хорошее нападение выигрывает матчи. Хороша защита — чемпионат», — подытожил свой комментарий португалец.

Ранее 24 октября «Зенит» нанес разгромное поражение «Спартаку» в домашнем матче чемпионата России. Сине-бело-голубые семь раз огорчили голкипера гостей. У Спартака единственный гол забил Квинси Промес.

Это победа для «Зенита» стала самой крупной в истории очных встреч с красно-белыми. Сине-бело-голубые впервые в истории разгромили оппонентов с разницей в шесть мячей. До этого самой крупной победой был матч 2012 года, когда Зенит обыграл «Спартак» со счетом 5:0.