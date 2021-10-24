«Спартак» пропустил четыре гола от «Зенита» за тайм

Московский Спартак пропустил четыре мяча в первом тайме матча против Зенита в РПЛ

Московский «Спартак» четырежды пропустил в первом тайме в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит в Санкт-Петербурге. Хозяева открыли счет уже на 20-й минуте матча — отличился иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун. На 28-й минуте «Спартак» вновь пропустил. Обводящим ударом ворота соперника поразил Клаудиньо. На 36-й минуте Азмун отличился снова и оформил дубль. Четвертый мяч в сетку ворот «Спартака» влетел в концовке тайма. Отличился Андрей Мостовой.

20 октября в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера» «Спартак» пропустил четырежды. Москвичи растеряли преимущество в два гола по ходу матча. Покер оформил замбийский нападающий гостей Патсон Дака.

В последний раз «Спартак» сохранял ворота в неприкосновенности в матче против «Ахмата» 3 октября. Тогда команде удалось одержать победу с минимальным счетом.