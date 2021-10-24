В сети появилось видео разгромной победы «Зенита» над «Спартаком»

В сети появились лучшие моменты матча 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком»

В сети появилось видео лучших моментов матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком». Ролик доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

Матч прошел в Санкт-Петербурге. «Зенит» отправил семь мячей в ворота гостей. Дублем отметились иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун и российский хавбек клуба Андрей Мостовой. Также отличились бразильский полузащитник Клаудиньо, форвард Артем Дзюба и хавбек Александр Ерохин. Единственный гол «Спартака» забил Квинси Промес.

Это разгромное поражение стало для красно-белых самым крупным в истории очных встреч между командами. В августе 2012-го сине-бело-голубые также крупно переиграли оппонентов. Тогда в ворота «Спартака» было забито пять безответных голов.

Победа позволила «Зениту» упрочить свое лидерство в чемпионате России.