Дзюба ответил хейтерам

Дзюба заявил, что не признавать его заслуг перед «Зенитом» могут только слепцы или глупцы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что внес большой вклад в успехи петербургского клуба. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

«Не признавать этого — быть слепцами или глупцами», — заявил игрок. Он также отметил, что часть активных фанатов «Зенита» до сих пор его не любит.

«Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю. Эти люди не привязаны к стереотипам, ведь я полностью отдаюсь игре», — ответил футболист. По словам Дзюбы, хейтеры подстегивают его играть еще лучше.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Вместе с командой он три раза выигрывал чемпионат России, дважды становился обладателем Кубка страны и четыре раза завоевывал Суперкубок. 16 октября он забил 100-й мяч в составе петербургского клуба.