Появилось видео поражения «Зенита» аутсайдеру РПЛ

«Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» в Туле со счетом 1:2

В сети появилось видео лучших моментов матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Ролик доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

Встреча прошла в Туле 16 октября. Сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:2. В составе туляков отличились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва. Единственный гол «Зенита» в матче на счету форварда Артема Дзюбы.

«Арсенал» начал встречу в статусе аутсайдера РПЛ. Успех позволил тулякам забраться на 12-е место в турнирной таблице. В активе команды Миодрага Божевича 12 очков после 11 матчей чемпионата.

«Зенит» с 22 очками продолжает лидировать в чемпионате страны. В следующем туре команде Сергея Семака предстоит встреча с московским «Спартаком». Матч пройдет 24 октября.