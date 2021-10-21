Азмун высказался об отказе Дзюбы играть за сборную России

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун поддержал Артема Дзюбу, отказавшегося от вызова в сборную России на матчи отбора на чемпионат мира-2022. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По мнению Азмуна, Дзюба — квалифицированный игрок, который может помочь национальной команде. «Вы должны понять Дзюбу, потому что он провел много матчей за сборную. Если он говорит, что не может ей помочь, то это так, он не врет. Я тоже как-то сказал, что не смогу помочь своей сборной, я не играл три месяца», — высказался форвард.

20 октября «Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Дзюба провел на поле 60 минут и не отметился результативными действиями, после чего был заменен на Азмуна. После трех туров сине-бело-голубые с тремя очками располагаются на третьем месте таблицы группы H.

13 октября главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил возвращение Дзюбы в сборную. В сентябре нападающий попал в расширенный список национальной команды на матчи отбора на чемпионат мира-2022, но затем отказался от вызова, сославшись на неоптимальную форму.