Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
ЦСКА
Москва
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Уфа
КХЛ - регулярный чемпионат
Витесс
Арнем, Нидерланды
Сегодня
19:45 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Лига конференций • Группа G. 3-й тур
Лацио
Рим, Италия
Сегодня
19:45 (Мск)
Марсель
Марсель, Франция
Лига Европы • Группа E. 3-й тур
Карабах
Агдам, Азербайджан
Сегодня
19:45 (Мск)
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Лига конференций • Группа H. 3-й тур
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Сегодня
20:00 (Мск)
УНИКС
Казань, Россия
Евролига • Регулярный чемпионат. 5-й тур
Локомотив М
Москва, Россия
Сегодня
22:00 (Мск)
Галатасарай
Стамбул, Турция
Лига Европы • Группа E. 3-й тур
Последние новости
В России запретили продажу десятков моделей смартфонов Samsung
Жители Москвы массово пожаловались на предлагающего девочкам конфеты мужчину 
Москвичи бросились скупать жилье в новостройках
Банки не научились распознавать россиян удаленно
В США оценили модернизацию российского Т-90М
Россия пригрозила последствиями НАТО в случае членства Украины в альянсе
Раскрыт скандал с увольнением Руби Роуз из «Бэтвумен»
Россиянин задушил подругу, извинился перед ее родителями и покончил с собой
Тренер убившего медведя ножом боксера объяснил случившееся
Новости партнеров

Азмун высказался об отказе Дзюбы играть за сборную России

Футболист «Зенита» Сердар Азмун: Дзюбу нужно понять, он провел много матчей за сборную
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун поддержал Артема Дзюбу, отказавшегося от вызова в сборную России на матчи отбора на чемпионат мира-2022. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По мнению Азмуна, Дзюба — квалифицированный игрок, который может помочь национальной команде. «Вы должны понять Дзюбу, потому что он провел много матчей за сборную. Если он говорит, что не может ей помочь, то это так, он не врет. Я тоже как-то сказал, что не смогу помочь своей сборной, я не играл три месяца», — высказался форвард.

20 октября «Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Дзюба провел на поле 60 минут и не отметился результативными действиями, после чего был заменен на Азмуна. После трех туров сине-бело-голубые с тремя очками располагаются на третьем месте таблицы группы H.

13 октября главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил возвращение Дзюбы в сборную. В сентябре нападающий попал в расширенный список национальной команды на матчи отбора на чемпионат мира-2022, но затем отказался от вызова, сославшись на неоптимальную форму.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов
Обнародован диалог Карпина и Дзюбы перед отказом футболиста играть за сборную
Карпин допустил новый вызов Дзюбы в сборную России
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
11:2018 октября

16-летняя российская гимнастка выиграла четыре золотые медали на этапе Гран-при

10:3818 октября

Шлеменко захотел боя с Минеевым

10:1618 октября

Исмаилов принял решение о третьем бое с Минеевым

Спорт00:01 9 августа

«Мы готовились к этому всю жизнь»

Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
09:0818 октября

Назван срок включения киберспорта в Олимпиаду

07:4018 октября

Бывший тренер сборной России по футболу отреагировал на обвинение в коррупции

06:3218 октября

Российский хоккеист рассказал о жизни в Канаде

Спорт00:03 8 августа
Пита Тауфатофуа

«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»

Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
05:1718 октября

Бывший владелец Virtus.pro выиграл 44 миллиона рублей на победе Team Spirit

02:4218 октября

Нурмагомедов заступился за народ Дагестана

01:3518 октября

Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2

Россия
«Люди просто выживали»
Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
Противовирусный экспресс.
В 10 московских школах появилась возможность по экспресс-тестированию на COVID-19
«Мужское государство» признали экстремистским в России.
Как члены движения травили женщин и проиграли войну с брендами?
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
В Китае предсказали повышение налогов для богатых
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Названо преимущество криптовалюты над золотом
Точка притяжения.
Реставрация вдохнет новую жизнь в здание Центрального телеграфа
Сечин призвал Индию к сотрудничеству по всей цепочке создания стоимости
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Партнерский материал
За свои деньги.
Чем хороши новые ноутбуки MagicBook от Honor?
Все материалы
Силовые структуры
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк отправили в колонию на три месяца
Расследование дела о похищенной недвижимости в Москве завершено
Банде налетчиков из ФСБ запросили большие тюремные сроки
«На воле будет сложнее, чем в тюрьме»
Самый авторитетный вор в законе вышел на свободу. Как его встретит преступный мир?
Организовавшую подпольное казино россиянку приговорили к трем годам тюрьмы
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
В работе Instagram произошел сбой
Facebook назначили многомиллионный штраф
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Сообщение о смерти 20 пациентов из-за отключения ИВЛ оказалось недостоверным
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Собчак раскрыла подробности допроса в Сочи
Бремя денег.
Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?
Все материалы
Ценности
Стилисты перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Голливудский актер обругал Гарри Стайлса за фото в платье на обложке Vogue
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Дочь Анджелины Джоли появилась на ковровой дорожке в старом платье матери
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Дизайн нового Range Rover рассекретили за неделю до премьеры
Тяжеловесы: рассматриваем конкурентов нового Lexus LX
Внедорожники, которые не дадут японскому вездеходу спать спокойно
Land Rover показал первую фотографию нового Range Rover
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Дилеры Lada рассказали о «катастрофическом» дефиците запчастей
Победы Баварии: эпохальные модели BMW
Однодверный компакт, великолепные родстеры, первый электрокар и другие машины
Представлен новый Honda Civic Si
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали проводить кастинги для арендаторов квартир
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Угольный гигант проспонсирует борьбу с изменением климата
Названы районы Москвы с самым заметным ростом цен на новостройки
Алена Водонаева решила купить квартиру для кота
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
«Переполняет чувство гордости»:
как в России зарождалось театральное искусство и появился первый театр
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы