Обнародован диалог Карпина и Дзюбы перед отказом футболиста играть за сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Я ему написал: "На связи?" Он ответил: "Да, на связи". Я говорю: "Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов?" — "Нет, я не готов, мне надо набирать форму". — "Окей, хорошо"», — обнародовал тренер диалог с форвардом. Карпин заявил, что в клубе футболист получает зарплату за выступления, а в сборной у него нет рычагов давления на игрока.
Ранее 13 октября Карпин допустил, что может вновь вызвать Дзюбу в сборную России. Он отметил, что пригласит футболиста при необходимости и его желании.
Об отказе Дзюбы выступать за сборную России стало известно 21 сентября. Форвард заявил, что не хочет подводить команду и занимать чье-то место, так как не набрал оптимальную форму. До этого футболист был включен в расширенный список сборной России на октябрьские матчи команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.