Тренер следующего соперника сборной России обрадовался пропуску матча Дзюбой

Тренер сборной Словении Матьяж Кек об игре с Россией: мы рады, что Дзюба не сыграет

Главный тренер сборной Словении по футболу Матьяж Кек прокомментировал отсутствие в составе российской команды форварда Артема Дзюбы. Его слова приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что в прошлой встрече команд Дзюба доставил словенцам немало проблем, и обрадовался тому, что предстоящий матч футболист пропустит.

Кроме того, тренер следующего соперника сборной России оценил шансы команд на победу. «По каким-то коэффициентам Россия — фаворит предстоящего матча, но мы фаворитов не признаем, поэтому надеемся, что словенская команда добьется положительного результата», — пояснил он. Кек добавил, что игру сборной России в матче со Словакией, который прошел 8 октября в Казани, нельзя считать плохой, потому что россияне добились победы (1:0).

20 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенный список игроков для подготовки к октябрьским матчам, включив в него Дзюбу. Однако футболист отказался от приглашения в команду, сославшись на плохую физическую форму.

Сборные России и Словении встретятся в рамках отбора на чемпионат мира-2022 в Мариборе 11 октября. Начало встречи — 21:45 по московскому времени. Предыдущий матч команд состоялся 27 марта 2021 года и завершился победой россиян со счетом 2:1. Оба мяча за отечественную команду забил Дзюба.

