Карпин ответил на вопрос об ожидании Дзюбой его провала в сборной России

Тренер сборной России Карпин заявил, что ему не кажется, что Артем Дзюба ждет его провала

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу команды порассуждал о том, как нападающий «Зенита» Артем Дзюба относится к его работе в новом качестве.

Журналисты спросили, не кажется ли Карпину, что футболист ждет его провала, чтобы потом вернуться в сборную. «Мне ничего не кажется. Если вам что-то кажется, вы говорите и пишите», — ответил он. Тренер заявил, что не собирается никого уговаривать играть за национальную команду.

20 сентября Дзюба оказался в расширенном списке сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022, но спустя день заявил, что не приедет в национальную команду. Футболист мотивировал это неоптимальным физическим состоянием.

О конфликте Карпина и Дзюбы впервые стало известно в 2009 году, когда специалист возглавлял московский «Спартак», за который выступал нападающий. Сообщалось о неоднократных стычках Карпина и Дзюбы в дальнейшем.