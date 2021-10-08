Боярский предсказал ответ Дзюбы в случае повторного приглашения в сборную России

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что Артем Дзюба не будет играть за сборную России, пока ею руководит Валерий Карпин. Об этом сообщает Sport24.
Он предсказал отрицательный ответ форварда «Зенита» в случае повторного приглашения в национальную команду. «Артем поступает как джентльмен. Он не хамит и не мстит, а поступает так, как считает нужным. Это правильно», — добавил Боярский.
20 сентября Дзюба оказался в расширенном списке футболистов сборной России для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). На следующий день футболист заявил, что не приедет в национальную команду, так как не находится в оптимальной форме.
19 сентября Карпин признал наличие личного конфликта с Дзюбой. При этом он отметил, что это не повлияет на его решение привлекать игрока к матчам сборной.