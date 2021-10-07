Мостовой высказался об отказавшемся играть за сборную России Дзюбе

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы играть за национальную команду. В беседе с корреспондентом «Ленты.ру» он отметил, что игрок не заслуживает критики.

«Дзюба не отказывался играть за сборную, как это сделал [Марио] Фернандес, а сказал, что находится в плохой форме. Это нормальная ситуация. Нет оснований раздувать конфликт», — высказался Мостовой.

Бывший футболист не исключил, что Дзюба мог обидеться на главного тренера сборной России Валерия Карпина, который не пригласил футболиста на сентябрьские матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты. «Артема вполне можно было тогда включить хотя бы в расширенный список, но этого не произошло. Конечно, Дзюба в ответ мог решить не приезжать в сборную и сказал, что в плохой форме. Не вижу в этом чего-то сверхъестественного. И Дзюбу не стал бы называть предателем, как это делают некоторые болельщики. Причин для этого нет. Я бы сам поступил на его месте точно так же. У меня был случай в карьере, когда тренеры меня не вызывали в сборную целый год, хотя я был в полном порядке. Как тогда называть таких тренеров?» — отметил Мостовой.

20 сентября Карпин огласил расширенный список игроков для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2022 против команд Словакии и Словении, включив в него Дзюбу. Однако форвард «Зенита» отказался от приглашения в команду, сославшись на плохую форму.

Сборная России сыграет со Словакией 8 октября в Казани. 11 октября национальная команда встретится со Словенией в Мариборе, Ранее Мостовой предсказал, что российские футболисты потеряют очки в этих матчах.

