Легенда сборной России оценил шансы команды в матчах со Словакией и Словенией

Легенда сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» заявил, что национальная команда не сможет добиться двух побед в матчах отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Словакии и Словении.

«Сейчас наша команда находится в непонятном состоянии. Сборная Словакии — крепкая команда. Не стоит забывать, что мы проиграли им в гостях. У них в составе много футболистов, которые выступают в добротных европейских клубах. Сборная Словакии понимает, что это последний шанс остаться в борьбе за путевку на чемпионат мира. Словения — тоже не подарок. Они прилично нас потрепали, когда был первый матч в Сочи. Я думаю, что наша команда потеряет очки в этих играх», — оценил шансы сборной России Мостовой.

Кроме того, бывший футболист прокомментировал отсутствие в составе российской команды игроков, получивших повреждения. «[Александр] Головин — это самая ощутимая потеря, хотя я считаю, что его заменить можно — в средней линии у нас есть игроки. На мой взгляд, наша проблемная позиция — линия обороны. В центре наверняка сыграют [Георгий] Джикия и [Игорь] Дивеев. А вот кто будет на флангах, непонятно. Это слабое место сборной России. Есть также проблемы и в атаке. В то же время говорить о том, что наша команда будет ослаблена из-за травм, не стоит. Это отговорки. Получается, что сборная Словакии вообще должна плакать и говорить, что у них маленькая страна, не из кого выбирать игроков, и кроме [Марека] Гамшика никого нет», — отметил Мостовой.

Сборная России сыграет со Словакией 8 октября в Казани. 11 октября команда Валерия Карпина проведет встречу со Словенией в Мариборе.

Сборная России находится на втором месте в группе H с 13 очками. Сборная Словакии располагается на третьей позиции (девять очков). Команда Словении занимает четвертую строчку турнирной таблицы (семь очков). Группу H возглавляет сборная Хорватии, также набравшая 13 очков. Она опережает сборную России по разнице забитых и пропущенных мячей.