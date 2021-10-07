Карпин определился с составом сборной на матч против Словакии

Главный тренер сборной Карпин заявил, что определился с составом на матч против Словакии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что определился с составом сборной на матч против команды Словакии. Об этом сообщает ТАСС.

«С составом мы определились. Соперника посмотрели, проанализировали, они опасны на стандартах, хорошая, добротная команда», — сообщил тренер.

Ранее Карпин отметил, что не уверен в готовности футболиста Александра Головина принять участие в тренировочном сборе, вместо него в сборную вызван полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Национальная команда проведет матч со Словакией 8 октября в Казани. Через три дня россияне встретятся со Словенией в Мариборе.

Сборная занимает в турнирной таблице группы H второе место, набрав 13 очков. В активе подопечных Карпина столько же баллов, сколько и у Хорватии. Сборная Словакии располагается на третьей строчке с 9 очками. Команда Словении находится на четвертой позиции (7 очков).

