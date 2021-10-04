В сборной России нашли замену травмированному Головину

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2022 против команд Словакии и Словении. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ахметов заменит в составе Александра Головина, который 3 октября получил травму во время матча чемпионата Франции между «Монако» и «Бордо». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу монегасков. Головин отметился голом и результативной передачей, а на 57-й минуте встречи был заменен.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что не уверен в готовности Головина принять участие в тренировочном сборе. Национальная команда проведет матч со Словакией 8 октября в Казани. Через три дня россияне встретятся со Словенией в Мариборе.

Команда Валерия Карпина занимает в турнирной таблице группы H второе место, набрав 13 очков. Сборная Словакии располагается на третьей строчке с 9 очками. Команда Словении находится на четвертой позиции (7 очков).