Головин оказался под угрозой пропуска матчей сборной России в отборе на ЧМ-2022

Головин получил травму в матче чемпионата Франции, он может не приехать в сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин не будет выезжать в расположение сборной России до прохождения медобследования после матча чемпионата Франции с «Бордо». Об этом сообщает РИА Новости.

Под угрозой пропуска ближайших матчей национальной команды хавбек оказался из-за травмы паха. Игрок был заменен на 57-й минуте, сроки восстановления будут понятны после прохождения игроком МРТ.

Встреча с «Бордо» прошла в воскресенье, 3 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Монако». Головин записал на свой счет гол и результативную передачу.

Сборной России в октябре предстоит провести два матча в квалификации чемпионата мира. 8 октября команда на своем поле сыграет со Словакией, а через три дня на выезде встретится со Словенией.