Появилось видео результативного паса Головина в Лиге Европы

В сети появилось видео результативной передачи в исполнении российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Штурма». Ролик доступен в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Какая классная голевая Головина! 😍



Убрал двоих и точно навесил на партнера. После выхода Сани «Монако» наконец-то повел у «Штурма» 💪 pic.twitter.com/7QlhS0UXAz — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021

Российский хавбек ушел от защитников и навесил с фланга. Его передачей воспользовался Креппин Диата, отправив мяч головой в ворота австрийской команды. Этот гол стал единственным во встрече.

Таким образом, игрок сборной России помог «Монако» одержать победу на старте группового этапа. При этом Головин вышел на поле лишь в начале второго тайма.

«Монако» выступает в группе B. Помимо Штурма там выступают «Реал Сосьедад» и «ПСВ Эйндховен».