Гол и пас Головина помогли «Монако» крупно победить в игре чемпионата Франции

«Монако» дома разгромило «Бордо» в игре чемпионата Франции, у Головина гол и передача

«Монако» на своем поле разгромило «Бордо» в матче девятого тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 3 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Крупную победу монегаскам помог одержать полузащитник сборной России Александр Головин, который забил гол и сделал голевой пас. В составе «Монако» забитым мячом с пенальти также отметился Виссам Бен-Йеддер.

Победа позволила «Монако» набрать 14 очков и выйти на шестое место в чемпионате Франции. В активе «Бордо» семь очков, команда находится на 17-й позиции.

Головин в нынешнем сезоне провел семь матчей в чемпионате Франции. В активе россиянина два забитых мяча и одна голевая передача.