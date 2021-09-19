Головин забил первый гол в чемпионате Франции в этом сезоне

Александр Головин в матче против «Ниццы» забил первый мяч в чемпионате Франции в сезоне

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин забил первый мяч за «Монако» в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин отличился на 39-й минуте выездной игры шестого тура первенства страны против «Ниццы». Хавбек с близкого расстояния отправил мяч в ворота после прострела Желсона Мартинша. На момент публикации новости в матче идет перерыв, гол Головина остается единственным.

Для полузащитника это второй забитый мяч в девяти играх в составе «Монако» во всех турнирах нынешнего сезона. 25-летний россиянин также имеет в активе две результативные передачи.

В начале сентября Головин был вызван в сборную России, за которую сыграл в квалификации чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:0) и Кипра (2:0). Во второе встрече полузащитник получил травму и досрочно покинул расположение команды.