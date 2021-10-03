В сборной России по футболу появился дебютант

Защитник «Урала» Арсен Адамов получил приглашение в сборную России по футболу на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что появление в команде дебютанта связано с травмой защитника «Рубина» Ильи Самошникова. Специалист подчеркнул, что тренеры сборной давно следили за Адамовым, а сейчас появилась возможность познакомиться с ним поближе.

21-летний Адамов выступает за «Урал» с января 2021 года. Он провел за екатеринбургский клуб 18 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Прежде защитник никогда не вызывался ни в национальную, ни в молодежную сборную России.

Ранее в воскресенье, 3 октября, стало известно, что сбор национальной команды из-за травмы пропустит Алексей Ионов. Днем раньше сообщалось о травме Самошникова.

Сборной России 8 октября предстоит сыграть дома со Словакией. Через три дня команда Карпина встретится на выезде со Словенией.