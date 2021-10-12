Ветеран «Спартака» описал отказ Дзюбы от сборной России фразой «обосрал нас»

Бывший вратарь, ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы приезжать в команду России. Его фразу приводит Eurostavka.ru.

«То, что Дзюба отказался — это демонстративный показ, что он желает [тренеру сборной Валерию] Карпину поражения. Дзюба своим отказом обосрал нас. Он просто издевается», — описал Кавазашвили. Он добавил, что поставит вопрос о наказании для нападающего перед руководством комитета по этике Российского футбольного союза, так как «его поведение неприемлемо».

Об отказе Дзюбы выступать за сборную России стало известно 21 сентября. Форвард заявил, что не хочет подводить команду и занимать чье-то место, так как не набрал оптимальную форму. До этого футболист был включен в расширенный список сборной России на октябрьские матчи команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

В октябрьских матчах отбора сборная России обыграла Словакию и Словению. По итогам восьми туров команда Карпина стала лидером группы группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию.