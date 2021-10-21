«Зениту» посоветовали избавиться от Дзюбы

Журналист Геннадий Орлов считает, что «Зениту» нужно избавляться от российского нападающего Артема Дзюбы. Об этом он говорил в передаче «Овертайм» на радио «Эхо Москвы».

Эксперт посоветовал сине-бело-голубым задуматься об усилении атакующей линии уже в зимнее трансферное окно. По мнению Орлова, Дзюба приносит команде мало пользы для центрального нападающего. «"Зениту" нужно искать нового форварда», — считает он. Орлов подчеркнул, что Дзюба потерял прежнюю скорость.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету 33-летнего Дзюбы пять голов в 11 матчах. В последний раз он отличился в игре 11-го тура против тульского «Арсенала», которая завершилась поражением «Зенита».

В сентябре Дзюба отказался от выступлений за сборную России. Форвард сослался на неоптимальную форму и заявил, что не хочет занимать чужое место в команде.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Вместе с клубом он трижды выиграл чемпионат России.