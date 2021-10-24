Капитан «Спартака» обратился к болельщикам после поражения от «Зенита»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам после разгрома от «Зенита»

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам красно-белых после поражения от Зенита в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Пост доступен в Twitter-аккаунте клуба.

27-летний игрок обороны «Спартака» выразил благодарность тем, кто поддерживал команду на трибунах стадиона в Санкт-Петебурге. Джикия отметил, что результат матча неприемлем для «Спартака». «Тяжело на душе, как и нашим болельщикам. Но разница в том, что виноваты здесь только мы», — заключил он.

Ранее 24 октября «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Зенита». Красно-белые проиграли со счетом 1:7. Это самая крупная победа «Зенита» в истории очных противостояний со столичным клубом.

20 октября «Спартак» потерпел поражение в матче Лиги Европы против «Лестера». Москвичи проиграли со счетом 3:4.