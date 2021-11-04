Звезда PornHub описала Карпина тремя словами

Российская порноактриса Ева Эльфи (Eva Elfie) оценила главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Ее слова приводит Sport24.

«Болею за сборную России: как говорится, "валерю". У нас сейчас сильный, молодой и красивый тренер, что внушает уверенность в успех», — описала специалиста тремя словами Эльфи. Звезда PornHub заявила, что не хочет судить футболистов за высокие зарплаты, однако посчитала, что им нужно стремиться в лучшие лиги.

Эльфи родилась в Омске. Затем девушка переехала в Москву. Она снималась в роликах для взрослых вместе со своим возлюбленным, позже они поженились в Лас-Вегасе, США. В ноябре 2020 года россиянка попала в список пяти самых популярных порноактрис по версии PornHub, заняв в нем четвертое место.

Карпин возглавил сборную России в июле этого года. По его руководством команда провела пять матчей в квалификации чемпионата мира-2022. Россияне одержали четыре победы и один матч сыграли вничью.