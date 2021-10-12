Сборная России продлит контракт с Карпиным

Глава РФС Дюков заявил, что контракт с тренером сборной России Карпиным будет продлен

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным будет продлен. Его слова приводит ТАСС.

Дюков заявил, что соглашение будет пересмотрено в связи с гарантированным вторым местом команды в группе отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. При этом он добавил, что предпочтительнее было бы выйти на турнир напрямую.

Ранее 12 октября сборная России гарантировала себе участие в стыковых матчах ЧМ-2022, обыграв команду Словении на выезде со счетом 2:1. По итогам восьми туров команда Карпина стала лидером группы группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию. Хорваты имеют в активе 17 очков.

Карпин возглавил сборную России 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Специалист подписал контракт с Российским футбольным союзом до конца года.