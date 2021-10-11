Сборная России обыграла Словению и стала лидером группы в отборе к ЧМ

Сборная России победила Словению и стала лидером группы H в отборе к ЧМ, обогнав Хорватию

Сборная России одержала победу над национальной командой Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мариборе и завершилась со счетом 2:1. Российская команда вышла вперед на 28-й минуте благодаря голу защитника ЦСКА Игоря Дивеева. На 32-й минуте преимущество россиян увеличил защитник «Спартака» Георгий Джикия. Таким образом, сборная России забила два гола за четыре минуты. На 40-й минуте полузащитник Йосип Иличич сократил отставание словенцев.

По итогам восьми туров команда Валерия Карпина стала лидером группы группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию. Хорваты имеют в активе 17 очков и занимают вторую позицию.

Капитаном команды в матче против Словении стал полузащитник Алексей Сутормин. Место в воротах занял голкипер Матвей Сафонов.