Возможность сборной России выиграть у Словении назвали праздником маразма

Червиченко о матче между Россией и Словенией в отборе к ЧМ: вот будет праздник маразма

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Какой будет цирк, если мы каким-то образом выиграем у Словении и выйдем на первое место? Вот будет праздник маразма!» — заявил функционер. По его мнению, россиянам удается набирать очки только благодаря везению, которое в скором времени закончится. Червиченко назвал главным фактором возможного успеха россиян удачу.

Ранее 11 октября бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что команда превосходит Словению по уровню футболистов и должна побеждать в выездном матче квалификации ЧМ-2022. По его мнению, россиянам придется тяжело из-за большого количества травм.

Матч со Словенией состоится в Мариборе 11 октября. После семи туров россияне занимают второе место в группе с 16 очками. Хорватия лидирует по дополнительным показателям. Словенцы имеют в активе десять очков и занимают третью позицию.