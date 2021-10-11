Бывший футболист сборной России Булыкин дал прогноз на матч со Словенией

Сборная России превосходит Словению по уровню футболистов и должна побеждать в выездном матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказал бывший форвард национальной команды Дмитрий Булыкин.

«Хозяева наверняка захотят играть первым номером. Нам придется тяжело, особенно с учетом травм некоторых ведущих игроков, но нужно быть агрессивными. Задача может быть только одна — победа», — спрогнозировал Булыкин.

Футболист рассказал, что во встрече со Словакией в действиях россиян было не очень много позитивных моментов. «Это самоотдача игроков, а также действия вратаря Матвея Сафонова и реализация моментов. Но это все с натяжкой. Хочется, чтобы наша команда больше владела мячом. При этом главным остается результат. Если он будет, на игру все закроют глаза», — добавил Булыкин.

Игра со Словакией прошла 8 октября в Казани. Россияне одержали победу со счетом 1:0, но нанесли на 16 ударов меньше по воротам, чем соперник. Словаки также владели мячом 70 процентов игрового времени.

Матч со Словенией состоится в Мариборе в понедельник, 11 октября. После семи туров россияне с 16 очками делят лидерство в группе с Хорватией. Словенцы имеют в активе 10 очков и занимают третью позицию.