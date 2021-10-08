Автогол принес сборной России победу над Словакией

Сборная России победила Словакию в матче отбора к ЧМ, автогол забил Шкриньяр

Сборная России одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Словакии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 24-й минуте забил защитник Словакии Милан Шкриньяр, отличившийся автоголом.

Капитаном команды во встрече против словаков стал полузащитник Далер Кузяев. Место в воротах занял голкипер Матвей Сафонов.

После семи туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 16 очками, уступая лидерство Хорватии по дополнительным показателям. В следующем матче команде предстоит играть против Словении на выезде. Встреча пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.