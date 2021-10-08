Сборная России объявила стартовый состав на матч со Словакией

Сборная России объявила состав на матч отбора к ЧМ против Словакии, Кузяев стал капитаном

Тренерский штаб сборной России по футболу в Twitter объявил стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Словакии.

Полузащитник Далер Кузяев стал капитаном команды. Место в воротах занял голкипер Матвей Сафонов. Встреча пройдет в пятницу, 8 октября, в Казани и начнется в 21:45 по московскому времени.

Ранее 8 октября бывший врач сборной России Юрий Васильков посчитал, что физические кондиции игроков, борьба с менее техничными соперниками и погода стали причинами большого количества травм в национальной команде. Из-за травм октябрьские матчи отбора пропустят полузащитники Денис Глушаков, Александр Головин, Алексей Ионов и Илья Самошников.

После шести туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, словаки располагаются на третьей строчке с девятью очками.