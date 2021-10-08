Названы причины большого количества травм в сборной России

Бывший врач сборной России Васильков о травмах в команде: игроки не вооружены технически

Бывший врач сборной России Юрий Васильков назвал причины большого количества травм в национальной команде перед отборочными матчами чемпионата мира-2022. Его слова приводит ТАСС.

«Не так технически вооружены некоторые футболисты, особенно из команд нижней половины таблицы: они добавляют бед, когда во время приема мяча атакуют игрока, получается такой вынужденный травматизм», — посчитал Васильков. Кроме того, он обратил внимание на наступившее холодное время года, сказывающееся на физическом состоянии игроков.

Из-за травм октябрьские матчи отбора пропустят полузащитники Денис Глушаков, Александр Головин, Алексей Ионов и Илья Самошников.

Матч между сборными России и Словакии пройдет 8 октября в Казани. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Россияне занимают второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, словаки — на третьей строчке с девятью очками.