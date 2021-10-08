Тренер Непомнящий сделал прогноз на матч сборной России со Словакией

Тренер Непомнящий о матче отбора на ЧМ-2022 России со Словакией: наша команда сильнее

Бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» порассуждал о перспективах российской национальной команды в матче квалификации Чемпионата мира-2022 против Словакии.

«Нам, россиянам, чем тяжелее, тем лучше. Когда отступать некуда, мы собираемся. Зная характер [тренера] Валерия Карпина, уверен, что ребята изо всех сил будут стремиться победить», — спрогнозировал специалист. Непомнящий высоко оценил шансы сборной России, отметив, что не сомневается в квалификации имеющихся в составе футболистов, однако отсутствие нескольких ключевых игроков усложнит задачу по набору очков.

«Интересно, как Карпин построит игру в обороне. Можно защищаться, отходя всей командой назад, а можно использовать высокий прессинг. В целом, защита у меня вызывает больше беспокойства, чем атака», — рассказал тренер. При этом он выразил уверенность, что сборная России сильнее Словакии и по подбору футболистов, и по уровню командных взаимодействий.

Вопрос о том, пригодился бы сборной форвард «Зенита» Артем Дзюба, Непомнящий назвал риторическим. Он также добавил, что понял и принял отказ форварда выступать за национальную команду, но не может сказать того же самого о причине, которую озвучил игрок.

Матч россиян против словаков пройдет в пятницу, 8 октября, в Казани. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

20 сентября Дзюба отказался приезжать на октябрьский сбор национальной команды. Он мотивировал это тем, что находится в неоптимальной форме.