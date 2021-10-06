Глушаков пропустит матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022

Глушаков не сможет принять участие в матчах сборной Росси в отборе на ЧМ-2022 из-за травмы

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не сможет принять участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии и Словении. Об этом сообщается в Telegram сборной России по футболу.

Вместо Глушакова в сборную России вызван полузащитник «Ростова» Даниил Глебов. Хавбек «Химок» получил травму, находясь в расположении клуба, и не поможет национальной команде. Он повредил мыщцы задней поверхности бедра. Кроме него, матчи отбора пропустят хавбеки Александр Головин, Алексей Ионов и Илья Самошников.

Глушаков был вызван для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2022. Полузащитник не выступал за сборную с марта 2018 года. Он продолжит лечение в расположении «Химок».

Сборной России предстоят два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября команда сыграет со Словакией дома, а через три дня на выезде встретится со Словенией.