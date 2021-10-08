Сборная России повела в счете в матче со Словакией благодаря автоголу

Футболист Словакии Шкриньяр отличился автоголом в матче отбора к ЧМ против России

Сборная России повела в счете в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Словакии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 24-й минуте автоголом отличился защитник Словакии Милан Шкриньяр. Счет во встрече, проходящей в Казани, на момент написания заметки — 1:0 в пользу хозяев.

Капитаном команды во встрече против словаков стал полузащитник Далер Кузяев. Место в воротах занял голкипер Матвей Сафонов.

После шести туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, словаки располагаются на третьей строчке с девятью очками.

