Карпин оценил следующего соперника сборной России по отбору на ЧМ-2022

Валерий Карпин о матче со сборной Словении: нас ждет наисложнейший соперник

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об уровне сборной Словении, с которой россиянам предстоит сыграть в матче отбора на чемпионат мира-2022. Его слова приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

По мнению Карпина, следующий соперник не многим отличается от сборной Словакии, с которой Россия встречалась 8 октября в Казани. «Да, у этих команд игроки с сильными качествами находятся в разных зонах. У Словении они на флангах, у Словакии — в центре. Общая сила от этого не меняется. Понятно, что нас ждет наисложнейший соперник», — оценил команду Словении специалист.

Ранее 10 октября сообщалось, что Карпин взял на себя вину за ошибки сборной России в матче со Словакией. Он заявил, что не смог донести до футболистов нужную идею.

Сборная России одержала победу над словаками со счетом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил защитник Милан Шкриньяр, отличившийся автоголом.

Матч против Словении пройдет 11 октября в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.