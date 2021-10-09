Аршавин назвал трагедией победу России над Словакией

Аршавин заявил, что матч отбора к ЧМ-2022 против Словакии стал трагедий для сборной России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал победу команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии.

Спортсмен назвал матч трагедией, обратив внимание на то, что россиянам совсем не удавалось зацепиться за мяч. «Соперник был и быстрее, и прессинг нам не удавался. Этот матч — парадокс. Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли», — заявил Аршавин.

Сборная России одержала победу над словаками со счетом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил защитник Милан Шкриньяр, отличившийся автоголом.

После семи туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 16 очками, уступая лидерство Хорватии по дополнительным показателям. В следующем матче команде предстоит играть против Словении на выезде. Встреча пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.